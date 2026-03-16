Pourquoi ça coûte si cher?

Le Québec fait face à une hausse fulgurante des coûts de construction, un fardeau qui pèse lourdement sur les projets publics et privés.

Le PDG de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec, Éric Côté, propose de s'attaquer de front aux normes rigides et à la complexité bureaucratique pour redonner de l'air au secteur.

Écoutez M. Côté proposer des pistes de solution concrètes pour réduire la facture, lundi après-midi, à La commission.

Selon lui, la gestion du risque doit être revue, notamment en ce qui concerne les normes sismiques imposées partout sans distinction géographique. Il plaide également pour une standardisation accrue des bâtiments publics, comme les écoles, pour éviter de «devenir les spécialistes de la complexité».