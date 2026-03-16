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Immobilier
Pourquoi ça coûte si cher?

Coûts de construction: trois solutions pour freiner l'explosion des prix

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Entendu dans

La commission

le 16 mars 2026 14:53

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Coûts de construction: trois solutions pour freiner l'explosion des prix
Le Québec fait face à une hausse fulgurante des coûts de construction, un fardeau qui pèse lourdement sur les projets publics et privés. / ME Image / Adobe Stock

Le Québec fait face à une hausse fulgurante des coûts de construction, un fardeau qui pèse lourdement sur les projets publics et privés.

Le PDG de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec, Éric Côté, propose de s'attaquer de front aux normes rigides et à la complexité bureaucratique pour redonner de l'air au secteur.

Écoutez M. Côté proposer des pistes de solution concrètes pour réduire la facture, lundi après-midi, à La commission.

Selon lui, la gestion du risque doit être revue, notamment en ce qui concerne les normes sismiques imposées partout sans distinction géographique. Il plaide également pour une standardisation accrue des bâtiments publics, comme les écoles, pour éviter de «devenir les spécialistes de la complexité».

«On a 230 écoles qui ont besoin de faire des travaux. Pourquoi on fait 230 projets différents? Pourquoi on n’essaie pas de standardiser les choses? [...] On devrait être les spécialistes de l’efficacité et trouver des moyens de faire mieux.»

Éric Côté

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