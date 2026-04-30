L'état du vélo au Québec

Le Québec est plus que jamais une nation cyclable: en 2025, 4,45 millions de Québécois, soit plus de la moitié de la population, pratiquent le vélo.

Jean-François Rheault, PDG de Vélo Québec, analyse au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez les résultats du dernier rapport quinquennal sur l'état du vélo.

On y note une progression fulgurante de 28 % des déplacements utilitaires, portée par l'explosion du vélo à assistance électrique et des infrastructures sécurisées partout en province.

Du canal Chambly à la Véloroute du Fjord, le vélo s'impose non seulement comme transport, mais comme un levier touristique et économique majeur pour les régions.

Écoutez Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec, donner tous les détails à La commission.