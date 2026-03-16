Accès aux soins de santé

Les listes d'attente pour obtenir une imagerie par résonance magnétique (IRM) continuent de s'allonger. Si, en décembre 2022 celles-ci comptaient un total de 94 714 patients, ce nombre était de 146 328 personnes en décembre 2025.
Écoutez le Dr Grégoire Bernèche, président de l'Association des radiologistes du Québec, brosser le portrait de la situation, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«La réalité, c'est qu'il manque de personnel dans les hôpitaux. Nos machines d'IRM, on ne veut pas les opérer aussi longtemps qu'on pourrait. Il y a plusieurs raisons qui relèvent toutes des politiques internes de Santé Québec. Par exemple, les technologues se voient refuser du temps supplémentaire, alors on ne manœuvre plus nos machines la fin de semaine. Il y a aussi des technologues qui quittent le réseau et qui ne sont pas remplacés...»