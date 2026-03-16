 Aller au contenu
Société
Accès aux soins de santé

Les listes d'attente pour obtenir une IRM s'allongent

par 98.5

0:00
10:23

Entendu dans

La commission

le 16 mars 2026 14:43

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les listes d'attente pour obtenir une IRM s'allongent
Les listes d'attente pour obtenir une imagerie par résonance magnétique (IRM) continuent de s'allonger. / Cogeco Média

Les listes d'attente pour obtenir une imagerie par résonance magnétique (IRM) continuent de s'allonger. Si, en décembre 2022 celles-ci comptaient un total de 94 714 patients, ce nombre était de 146 328 personnes en décembre 2025.

Écoutez le Dr Grégoire Bernèche, président de l'Association des radiologistes du Québec, brosser le portrait de la situation, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«La réalité, c'est qu'il manque de personnel dans les hôpitaux. Nos machines d'IRM, on ne veut pas les opérer aussi longtemps qu'on pourrait. Il y a plusieurs raisons qui relèvent toutes des politiques internes de Santé Québec. Par exemple, les technologues se voient refuser du temps supplémentaire, alors on ne manœuvre plus nos machines la fin de semaine. Il y a aussi des technologues qui quittent le réseau et qui ne sont pas remplacés...»

Dr Grégoire Bernèche

Vous aimerez aussi

Conflit en Iran, détroit d'Ormuz et augmentation du prix de l’essence
La commission
Conflit en Iran, détroit d'Ormuz et augmentation du prix de l’essence
0:00
7:58
Spectacles au cimetière Notre-Dame : «Ça peut être bien, si c'est bien exécuté»
La commission
Spectacles au cimetière Notre-Dame : «Ça peut être bien, si c'est bien exécuté»
0:00
5:37

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Préserver le carburant: le Sri Lanka passe à la semaine de quatre jours
Rattrapage
Une bonne nouvelle, selon nos commissaires
Préserver le carburant: le Sri Lanka passe à la semaine de quatre jours
Coûts de construction: trois solutions pour freiner l'explosion des prix
Rattrapage
Pourquoi ça coûte si cher?
Coûts de construction: trois solutions pour freiner l'explosion des prix
Sephora Kids: l'obsession inquiétante des jeunes filles pour les cosmétiques
Rattrapage
Un phénomène qui prend de l'ampleur
Sephora Kids: l'obsession inquiétante des jeunes filles pour les cosmétiques
La présence américaine en Iran grimpe à 1 milliard de dollars par jour
Rattrapage
La commission
La présence américaine en Iran grimpe à 1 milliard de dollars par jour
Spectacles au cimetière Notre-Dame : «Ça peut être bien, si c'est bien exécuté»
Rattrapage
Projet pour amasser des fonds
Spectacles au cimetière Notre-Dame : «Ça peut être bien, si c'est bien exécuté»
Violence dans les arénas: Enrico Ciccone dénonce un cycle vicieux
Rattrapage
Un arbitre agressé en Beauce
Violence dans les arénas: Enrico Ciccone dénonce un cycle vicieux
Gouvernement et FMSQ: «Depuis trois ans, c'est le jour de la marmotte»
Rattrapage
Négos entre Québec et les médecins spécialistes
Gouvernement et FMSQ: «Depuis trois ans, c'est le jour de la marmotte»
Désintérêt pour les Oscars et inquiétudes sur le budget québécois
Rattrapage
La commission
Désintérêt pour les Oscars et inquiétudes sur le budget québécois
Un choc pétrolier historique frappe le Québec
Rattrapage
Prix à la pompe
Un choc pétrolier historique frappe le Québec
Propreté à Montréal: Claude Pinard annonce un « blitz » printanier
Rattrapage
Changer la culture
Propreté à Montréal: Claude Pinard annonce un « blitz » printanier
Le statut d'«accusé à haut risque» expliqué par un psychiatre
Rattrapage
Tragédie de la garderie à Laval
Le statut d'«accusé à haut risque» expliqué par un psychiatre
Conflit en Iran, détroit d'Ormuz et augmentation du prix de l’essence
Rattrapage
La commission
Conflit en Iran, détroit d'Ormuz et augmentation du prix de l’essence
Luc Ferrandez quitte pour des vacances bien méritées!
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
Luc Ferrandez quitte pour des vacances bien méritées!
Nicolas Duvernois appelle à une «deuxième Révolution tranquille»
Rattrapage
Départs massifs à l'Assemblée nationale
Nicolas Duvernois appelle à une «deuxième Révolution tranquille»