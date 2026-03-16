Une approche plus humaine et éclatée

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, fait de nouveau jaser sur les réseaux sociaux avec ses talents de flûtiste.

Après avoir interprété le thème de La petite vie en janvier dernier, elle a publié une nouvelle vidéo demandant des suggestions de chansons à ses abonnés pour une «prise deux».

Cette approche, plus humaine et éclatée, semble faire partie d'une stratégie délibérée pour préparer son «après-carrière» politique, alors qu'elle a déjà annoncé qu'elle ne solliciterait pas de nouveau mandat dans sa circonscription.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.