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Politique provinciale
Une approche plus humaine et éclatée

Geneviève Guilbault à la flûte à bec: une stratégie de transition?

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 mars 2026 07:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Geneviève Guilbault à la flûte à bec: une stratégie de transition?
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, fait de nouveau jaser sur les réseaux sociaux avec ses talents de flûtiste.

Après avoir interprété le thème de La petite vie en janvier dernier, elle a publié une nouvelle vidéo demandant des suggestions de chansons à ses abonnés pour une «prise deux».

Cette approche, plus humaine et éclatée, semble faire partie d'une stratégie délibérée pour préparer son «après-carrière» politique, alors qu'elle a déjà annoncé qu'elle ne solliciterait pas de nouveau mandat dans sa circonscription.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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