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Des pertes majeures et des fermetures

Guerre commerciale: les politiques de Donald Trump se font sentir

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 avril 2026 07:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Guerre commerciale: les politiques de Donald Trump se font sentir
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

À l'occasion de sa chronique politique, Jonathan Trudeau aborde les contrecoups de la politique protectionniste de Donald Trump qui se font de plus en plus sentir sur l’économie québécoise.

Le chroniqueur souligne que plusieurs entreprises d'ici, dont BRP, subissent des pertes majeures ou sont forcées à la fermeture en raison des tarifs douaniers et des dynamiques de «dumping» asiatique provoquées par les tensions entre Washington et Pékin.

Écoutez le chroniqueur Jonathan Trudeau aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Après l'animateur, il aborde lui aussi le «sadisme» du président états-unien, soulignant que Trump semble se réjouir des dommages causés à ses partenaires commerciaux.

Devant cette pression, il presse Québec et Ottawa de mettre de côté leurs différends internes pour soutenir les PME et protéger le dynamisme économique de la province.

«BRP a perdu le tiers de sa valeur en bourse en une seule journée à cause de la modification de l'application de certains tarifs.»

Autres sujets traités:

  • Mission de Christine Fréchette à Washington: le fédéral n'a pas orchestré cette visite économique.
  • La «lourdeur» d'un mémo interne de QS;
  • L'importance des souvenirs reliés aux Canadiens de Montréal.

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