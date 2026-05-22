La vedette pop Dua Lipa a dévoilé un nouvel album devant public afin de clore sa tournée mondiale Radical Optimism.

Intitulé sobrement Live from Mexico, l'artiste a repris ses plus grands succès, tels que Levitate et Don't Start Now, lors de ses performances au Mexique.

La chanteuse britannique a également offerts des reprises de chansons populaires en espagnol, au grand plaisir de ses fans hispanophones.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp parler de cet album vendredi, au micro de Philippe Cantin.