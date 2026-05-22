Vote le 19 octobre prochain

Un vote sur la tenue d'un référendum sera soumis à la population de l'Alberta le 19 octobre prochain, comme l'a annoncé la première ministre de la province, Danielle Smith.

Cette annonce fait suite à une pétition lancée par un mouvement citoyen qui demande la tenue d'un scrutin sur l'avenir de la province au sein de la Confédération canadienne. Cette pétition a récolté plusieurs centaines de milliers de signatures.

Les Albertains devront répondre à la question suivante « L'Alberta devrait-elle rester une province du Canada ou le gouvernement devrait-il entamer le processus légal requis par la Constitution canadienne pour tenir un référendum provincial à savoir si l'Alberta devrait faire ou non sécession du Canada ?

Écoutez l'analyste politique Antonine Yaccarini discuter du référendum qui sera tenu en Alberta, vendredi, au micro de Philippe Cantin.