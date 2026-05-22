Vote le 19 octobre prochain

Un vote sur la tenue d'un référendum sera soumis à la population de l'Alberta le 19 octobre prochain, comme l'a annoncé la première ministre de la province, Danielle Smith.
Cette annonce fait suite à une pétition lancée par un mouvement citoyen qui demande la tenue d'un scrutin sur l'avenir de la province au sein de la Confédération canadienne. Cette pétition a récolté plusieurs centaines de milliers de signatures.
Les Albertains devront répondre à la question suivante « L'Alberta devrait-elle rester une province du Canada ou le gouvernement devrait-il entamer le processus légal requis par la Constitution canadienne pour tenir un référendum provincial à savoir si l'Alberta devrait faire ou non sécession du Canada ?
Écoutez l'analyste politique Antonine Yaccarini discuter du référendum qui sera tenu en Alberta, vendredi, au micro de Philippe Cantin.
«Madame Smith essaie un peu de couper la poire en deux, parce qu'il y a un processus en ce moment qui est bloqué par un tribunal sur la question de la consultation des Premières Nations. On n'a pas assez consulté les Premières Nations pour tenir un référendum comme tel. Le compromis qu'elle a trouvé, c'est de faire une consultation pour savoir si les Albertains veulent un référendum. Le problème en politique, c'est que quand on coupe la poire en deux, bien souvent, on ne fait plaisir à personne.»