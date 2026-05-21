Des revenus hors du commun

On discute des résultats exceptionnels de Nvidia, dont la capitalisation boursière atteint 5 500 milliards de dollars.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert avec l'animateur Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- La capitalisation exceptionnelle de Nvidia;
- Le dossier d’introduction en bourse de Space X a été rendu public, mercredi. Cette introduction en bourse de l’entreprise d’Elon Musk, prévue pour juin, devrait pulvériser le record des capitaux levés.
- On discute aussi de l'arrivée en bourse de deux autres géants de l’IA, Open Ai et Anthropic;
- Cet engouement pour les entreprises d’IA survient alors que le ressentiment des Américains envers cette révolution grandit aussi de façon exponentielle.