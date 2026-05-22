Le Grand Prix du Canada bat son plein au circuit Gilles-Villeneuve, et au-delà de la Formule 1, un autre championnat attire énormément l'attention cette fin de semaine.

On parle de la F1 Academy, ce circuit 100 % féminin propulsé par la F1 pour propulser les meilleures pilotes de la planète vers les sommets du sport automobile.

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf et la pilote Maya Weug, vendredi, au Québec maintenant.

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