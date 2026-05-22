Le Grand Prix du Canada bat son plein au circuit Gilles-Villeneuve, et au-delà de la Formule 1, un autre championnat attire énormément l'attention cette fin de semaine.
On parle de la F1 Academy, ce circuit 100 % féminin propulsé par la F1 pour propulser les meilleures pilotes de la planète vers les sommets du sport automobile.
Écoutez à ce sujet la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf et la pilote Maya Weug, vendredi, au Québec maintenant.
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«Quand j’ai commencé ma carrière à l'âge de six ans, j'étais la seule fille à piloter au milieu d'un peloton de 1000 garçons. Et maintenant, on voit que tellement de filles s'inspirent de la F1 Academy pour rejoindre les championnats de monoplaces. On voit que ça grandit de plus en plus, que ça devient de plus en plus fort, et tout cela grâce à cette opportunité incroyable qu'offre la F1 Academy.»