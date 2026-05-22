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Grand Prix du Canada

Dans les paddocks de la F1 Academy avec la pilote Maya Weug

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 mai 2026 16:19

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
Dans les paddocks de la F1 Academy avec la pilote Maya Weug
Daphnée Malboeuf / Cogeco Média

Le Grand Prix du Canada bat son plein au circuit Gilles-Villeneuve, et au-delà de la Formule 1, un autre championnat attire énormément l'attention cette fin de semaine.

On parle de la F1 Academy, ce circuit 100 % féminin propulsé par la F1 pour propulser les meilleures pilotes de la planète vers les sommets du sport automobile.

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf et la pilote Maya Weug, vendredi, au Québec maintenant. 

Autres sujets abordés:

  • Tennis: Victoria Mboko se qualifie pour la finale du tournoi de Strasbourg;
  • Canadiens de Montréal: Phillip Danault surpris de voir les Hurricanes donner autant d'espace sur la glace au Tricolore.
     

«Quand j’ai commencé ma carrière à l'âge de six ans, j'étais la seule fille à piloter au milieu d'un peloton de 1000 garçons. Et maintenant, on voit que tellement de filles s'inspirent de la F1 Academy pour rejoindre les championnats de monoplaces. On voit que ça grandit de plus en plus, que ça devient de plus en plus fort, et tout cela grâce à cette opportunité incroyable qu'offre la F1 Academy.»

Maya Weug sur la F1 Academy (traduit de l'anglais)

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