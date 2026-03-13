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Arts et spectacles
Un discours qui passe mal

Timothée Chalamet et l'opéra: «Ça efface notre passion et notre raison d'être»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 mars 2026 15:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Timothée Chalamet et l'opéra: «Ça efface notre passion et notre raison d'être»
Le discours de Timothée Chalamet concernant le ballet et l'opéra passe difficilement au sein de la communauté artistique internationale. / La Presse Canadienne / Chris Donovan

La polémique internationale causée par la déclaration de Timothée Chalamet sur son soutient à l’opéra et au ballet lors d’une entrevue désole Justine Ledoux, mezzo-soprano et lauréate du prix Choquette-Symcox 2025.

Selon elle, l'événement en dit plus sur l'acteur que sur la forme d'art que sont l'opéra et le ballet.

Mme Ledoux espérait une position et un dialogue différents, tout en soulignant la nécessité pour les artistes de s'entraider.

Écoutez Justine Ledoux, mezzo-soprano, réagir à la nouvelle au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp et de l'animateur Philippe Cantin.

«Moi, je n'ai jamais vu une salle qui avait même l'air vide. Et même pour des opéras qui sont moins connus.»

Justine Ledoux

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