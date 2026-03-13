Un discours qui passe mal

La polémique internationale causée par la déclaration de Timothée Chalamet sur son soutient à l’opéra et au ballet lors d’une entrevue désole Justine Ledoux, mezzo-soprano et lauréate du prix Choquette-Symcox 2025.

Selon elle, l'événement en dit plus sur l'acteur que sur la forme d'art que sont l'opéra et le ballet.

Mme Ledoux espérait une position et un dialogue différents, tout en soulignant la nécessité pour les artistes de s'entraider.

Écoutez Justine Ledoux, mezzo-soprano, réagir à la nouvelle au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp et de l'animateur Philippe Cantin.