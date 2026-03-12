Premier message de l'ayatollah diffusé par écrit

Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a souligné qu'il riposterait aux attaques américaines et israéliennes, dans son tout premier message public dévoilé par écrit au 13e jour du conflit au Moyen-Orient.

Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin en discuter, jeudi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.