Premier message de l'ayatollah diffusé par écrit

Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a souligné qu'il riposterait aux attaques américaines et israéliennes, dans son tout premier message public dévoilé par écrit au 13e jour du conflit au Moyen-Orient.
Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin en discuter, jeudi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«On ne l'a pas vu depuis sa nomination comme successeur à son père. Est-ce qu'il est vraiment en état de diriger le pays ou c'est les gens autour de lui, les gardiens de la révolution, qui tirent les ficelles? C'est une question qui reste en suspens. On n'a pas vu de photos ni même entendu sa voix.»