S'affranchir tranquillement et de manière réaliste

L'analyste politique et chercheur invité à Sciences Po Paris, Philippe Léger, affirme qu'il est important pour le Québec de réduire sa dépendance au pétrole, dans une chronique parue vendredi dans le Journal de Montréal.

Écoutez l'analyste politique en discuter au micro de l'animateur Philippe Cantin, vendredi, à l'émission le Québec maintenant.