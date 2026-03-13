S'affranchir tranquillement et de manière réaliste

L'analyste politique et chercheur invité à Sciences Po Paris, Philippe Léger, affirme qu'il est important pour le Québec de réduire sa dépendance au pétrole, dans une chronique parue vendredi dans le Journal de Montréal.
Écoutez l'analyste politique en discuter au micro de l'animateur Philippe Cantin, vendredi, à l'émission le Québec maintenant.
«Je voyais toute la classe politique, à peu près, donner plein de solutions à court terme sur le prix de l'essence qui augmente. Ce sont des choix idéologiques, mais des visions à court terme du conflit. Moi, je voulais rappeler qu'à long terme, notre intérêt à nous, comme Québécois, au delà de toute considération idéologique, c'est de s'affranchir, dans la mesure du possible, le plus réalistement possible du pétrole, pour le remplacer de plus en plus vers de l'hydroélectricité.»