Le retour d'Anna Brodeur saison 2

La série québécoise Le retour d'Anna Brodeur est de retour pour une deuxième saison dont les épisodes sont disponibles sur Crave depuis le 12 mars dernier.
Écoutez Benoit McGinnis, qui joue dans cette série, en discuter jeudi au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.
«C’est tout aussi savoureux de jouer dans une comédie aussi bien écrite, et où il y a des moments humains super touchants d'émotions entre les personnages. Puis moi, je l'écoute de la même façon que le public, même si j'ai tourné dedans. J'embarque, puis j'étais super emballé en voyant les premiers épisodes. Puis c'est le fun quand tu crois toi-même à la série dans laquelle tu joues.»