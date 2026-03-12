 Aller au contenu
Arts et spectacles
Le retour d'Anna Brodeur saison 2

«C’est savoureux de jouer dans une comédie aussi bien écrite» -Benoit McGinnis

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 mars 2026 16:49

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«C’est savoureux de jouer dans une comédie aussi bien écrite» -Benoit McGinnis
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

La série québécoise Le retour d'Anna Brodeur est de retour pour une deuxième saison dont les épisodes sont disponibles sur Crave depuis le 12 mars dernier. 

Écoutez Benoit McGinnis, qui joue dans cette série, en discuter jeudi au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.

«C’est tout aussi savoureux de jouer dans une comédie aussi bien écrite, et où il y a des moments humains super touchants d'émotions entre les personnages. Puis moi, je l'écoute de la même façon que le public, même si j'ai tourné dedans. J'embarque, puis j'étais super emballé en voyant les premiers épisodes. Puis c'est le fun quand tu crois toi-même  à la série dans laquelle tu joues.»

Benoit McGinnis

