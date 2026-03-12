Nomination de Don Cherry à l'Ordre du Canada

Le Parti conservateur du Canada est en mission depuis quelques jours pour que l’ex-entraîneur et analyste de hockey Don Cherry soit décoré de l’Ordre du Canada.

Le chroniqueur politique Dimitri Soudas nous révèle qu’un élu conservateur québécois, Éric Lefebvre, s'oppose à la démarche de son parti.

Le député de Richmond-Arthabaska évoque les commentaires francophobes que le commentateur a tenus à de nombreuses reprises dans le passé.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas réagir à la proposition du PCC de nommer Don Cherry à l'Ordre du Canada, jeudi, au micro de Philippe Cantin.