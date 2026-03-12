 Aller au contenu
Politique fédérale
Nomination de Don Cherry à l'Ordre du Canada

Le député fédéral conservateur Eric Lefebvre critique une position de son parti

par 98.5

0:00
6:23

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 mars 2026 17:40

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Le député fédéral conservateur Eric Lefebvre critique une position de son parti
Eric Lefebvre est député de la circonscription fédérale de Richmond—Arthabaska depuis 2024. Il était député d'Arthabaska de 2016 à 2024, d'abord pour la CAQ, puis comme indépendant. / Adrian Wyld/La Presse Canadienne

Le Parti conservateur du Canada est en mission depuis quelques jours pour que l’ex-entraîneur et analyste de hockey Don Cherry soit décoré de l’Ordre du Canada.

Le chroniqueur politique Dimitri Soudas nous révèle qu’un élu conservateur québécois, Éric Lefebvre, s'oppose à la démarche de son parti.

Le député de Richmond-Arthabaska évoque les commentaires francophobes que le commentateur a tenus à de nombreuses reprises dans le passé. 

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas réagir à la proposition du PCC de nommer Don Cherry à l'Ordre du Canada, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

«Pour avoir eu la chance de rencontrer le grand Jean Béliveau, d'être un ami de Gilbert Perreault, en plus d'avoir partagé la glace avec d'anciens joueurs comme Guy Lafleur, Alain Côté et Marcel Dionne, et par respect pour tous les autres Québécois qui nous ont fièrement représentés au sein de la LNH et ceux qui nous y représentent encore aujourd'hui, je ne peux, comme député fédéral du Québec, appuyer la candidature de monsieur Don Cherry à l'Ordre du Canada.»

Extrait de la déclaration d'Eric Lefebvre lu en ondes par Dimitri Soudas

Autre sujet abordé

Le caucus conservateur du Québec est-il trop docile ?

