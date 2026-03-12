Nomination de Don Cherry à l'Ordre du Canada

Le Parti conservateur du Canada est en mission depuis quelques jours pour que l’ex-entraîneur et analyste de hockey Don Cherry soit décoré de l’Ordre du Canada.
Le chroniqueur politique Dimitri Soudas nous révèle qu’un élu conservateur québécois, Éric Lefebvre, s'oppose à la démarche de son parti.
Le député de Richmond-Arthabaska évoque les commentaires francophobes que le commentateur a tenus à de nombreuses reprises dans le passé.
Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas réagir à la proposition du PCC de nommer Don Cherry à l'Ordre du Canada, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«Pour avoir eu la chance de rencontrer le grand Jean Béliveau, d'être un ami de Gilbert Perreault, en plus d'avoir partagé la glace avec d'anciens joueurs comme Guy Lafleur, Alain Côté et Marcel Dionne, et par respect pour tous les autres Québécois qui nous ont fièrement représentés au sein de la LNH et ceux qui nous y représentent encore aujourd'hui, je ne peux, comme député fédéral du Québec, appuyer la candidature de monsieur Don Cherry à l'Ordre du Canada.»
