Particulièrement en Asie et en Europe

Le conflit au Moyen-Orient et ses impacts sur le prix du pétrole poussent de nombreux pays asiatiques et européens à relancer leurs centrales à charbon.

À la Bourse de Rotterdam, aux Pays-Bas, la valeur du charbon a grimpé de 25 % depuis le début du conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert aborder le sujet avec l'animateur Philippe Cantin, jeudi, au Québec maintenant.

