«On ne va pas bien loin» avec les 300 dollars donnés par enseignant pour l'achat de fournitures scolaires au Québec, d'après Nicolas Prévost, ex-dirigeant de la Fédération des directions d'établissements d'enseignement.

Devrait-on imiter l'Ontario et augmenter leur budget à 750 dollars? Nicolas Prévost est sans équivoque: la réponse est oui.

Il souligne également la difficulté de plusieurs parents québécois à fournir le nécessaire pour leurs enfants.

Écoutez Nicolas Prévost, ancien président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, donner son point de vue au Québec maintenant, jeudi.