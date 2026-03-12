«On ne va pas bien loin» avec les 300 dollars donnés par enseignant pour l'achat de fournitures scolaires au Québec, d'après Nicolas Prévost, ex-dirigeant de la Fédération des directions d'établissements d'enseignement.
Devrait-on imiter l'Ontario et augmenter leur budget à 750 dollars? Nicolas Prévost est sans équivoque: la réponse est oui.
Il souligne également la difficulté de plusieurs parents québécois à fournir le nécessaire pour leurs enfants.
Écoutez Nicolas Prévost, ancien président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, donner son point de vue au Québec maintenant, jeudi.
«Avec un montant de 750 $, on peut s'en sortir. La petite nuance que je mettrais, c'est le matériel d'arts plastiques qui est souvent assez dispendieux. Il est compris dans le budget pour un enseignant en Ontario, tandis que nous, au Québec, l'enseignant a son matériel de classe, mais aussi un petit budget pour du matériel d'arts plastiques.»