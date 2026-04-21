Arrivée de 49 000 exemplaires

L'ex-diplomate canadien, Charles Burton, alerte la population sur les risques d’espionnage liés aux véhicules électriques chinois, particulièrement avec l’arrivée de 49 000 unités au Canada.

Le chroniqueur Benoit Charette aborde les enjeux de sécurité nationale, le contrôle des données par la Chine et de la hausse des prix des voitures neuves et d’occasion sur les marchés.

Selon lui, ces véhicules chinois seraient munis d'une boîte noire qui faciliterait la transmission des données personnelles des usagers; ce qui faciliterait l'espionnage industriel.

Écoutez la réaction de Benoit Charette, coanimateur du balado Ça tient la route, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez