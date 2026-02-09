Victoire des Seahawks face aux Patriots

Les Seahawks de Seattle ont battu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre par la marque de 29-13 pour remporter le Super Bowl LX.

Ce match ne passera assurément pas à l'histoire en termes de performance sportive.

Les Seahawks ont été dominants en défense et le jeune quart-arrière des Patriots Drake Maye a connu un match difficile, lui qui est devenu le quart-arrière le plus «sacké» de l'histoire des séries éliminatoires.

Écoutez Bruno Heppell, expert football à Cogeco, analyser la victoire des Seahawks lors du Super Bowl avec Mario Langlois aux Amateurs de sports.