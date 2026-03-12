Conditions qui les poussent vers le privé

Il ne reste que 200 dermatologues qui pratiquent au public, pour une population de 9 millions d’habitants, une situation qui complique l'accès à ces spécialistes.

Il y aurait environ 100 000 patients présentement sur une liste d'attente.

Écoutez la Dre Catherine Besner Morin, présidente de l’association des médecins spécialistes dermatologues du Québec et jeune dermatologue, discuter de la lettre ouverte qu'elle a publiée sur le sujet.