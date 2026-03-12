 Aller au contenu
Conditions qui les poussent vers le privé

Accès difficile aux dermatologues : environ 100 000 personnes en attente

Accès difficile aux dermatologues : environ 100 000 personnes en attente
Il ne reste que 200 dermatologues qui pratiquent au public, pour une population de 9 millions d’habitants, une situation qui complique l'accès à ces spécialistes / fusssergei / Adobe Stock

Il ne reste que 200 dermatologues qui pratiquent au public, pour une population de 9 millions d’habitants, une situation qui complique l'accès à ces spécialistes. 

Il y aurait environ 100 000 patients présentement sur une liste d'attente.

Écoutez la Dre Catherine Besner Morin, présidente de l’association des médecins spécialistes dermatologues du Québec et jeune dermatologue, discuter de la lettre ouverte qu'elle a publiée sur le sujet.

«Premièrement, de savoir que dans les hôpitaux, il n'y a pas vraiment de place pour nous. Donc, on s'est trouvé des lieux de travail dont on doit couvrir personnellement tous les frais. Sauf que, contrairement à une entreprise normale où tu peux faire fluctuer tes prix pour absorber la hausse des coûts, nos prix sont décidés par la RAMQ, puis l'assurance publique. Ça a poussé des dermatologues à se désaffilier de la RAMQ ou à ne pas revenir travailler au Québec.»

Dre Catherine Besner Morin

