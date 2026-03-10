 Aller au contenu
Politique fédérale
Carney souvent à l'étranger

Pour préserver l'image du PM: «Il faut le voir sur le terrain canadien»

Le Québec maintenant

le 10 mars 2026 17:43

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Le premier ministre Mark Carney semble très impliqué dans la politique étrangère canadienne, comme en témoignent ses nombreux déplacements à l'international. / Adrian Wyld / La Presse canadienne

Le premier ministre Mark Carney semble très impliqué dans la politique étrangère canadienne, comme en témoignent ses nombreux déplacements à l'international. Cette réalité peut-elle affecter son image en tant que premier ministre canadien?

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas en discuter lors de sa chronique au micro de l'animateur Philippe Cantin.

«Le gouvernement doit trois choses. Premièrement, chaque voyage doit être raconté en termes de concret pour les Canadiens. Par exemple, expliquer qu'il a obtenu une telle garantie pour les exportateurs québécois, ou sécurisé tel accord pour les travailleurs de l'Ontario. Il faut le voir sur le terrain canadien, dans les usines, en région, avec monsieur et madame tout le monde. Ces ministres doivent occuper le terrain intérieur ici pendant qu'il est absent.»

Dimitri Soudas

