La télé-réalité Hors réseau, diffusée sur Crave depuis mercredi, met en scène des influenceurs sans expérience de survie, abandonnés dans une forêt marécageuse avec peu d’équipement.

