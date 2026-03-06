Nouvelles en rafales

180 ressortissants canadiens reviendront finalement au pays après avoir été coincés au Moyen-Orient.
Un premier vol nolisé aura lieu ce samedi pourles rapatrier, eux qui attendaient des réponses d'Affaires mondiales Canada depuis quelques jours.
Écoutez la rafale de nouvelles des animateurs Frédéric Labelle et Nathalie Normandeau à La commission.
Autres sujets abordés
- Des spéculations en cours sur l'envoi de troupes américaines en Iran;
- Les Émirats arabes unis envisagent de geler les avoirs iraniens;
- Trump a déclaré que cuba est «sur le point de tomber».