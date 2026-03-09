Style et musique décalés

Le groupe Angine de poitrine connaît un succès ascendant à l’international depuis plusieurs mois maintenant.

Le duo saguenéen, reconnaissable par ses déguisements décalés et son style de musique original fait sensation sur les réseaux sociaux et est même programmé pour des concerts aux quatre coins du monde, des États-Unis au Japon.

Leur passage à l’émission Tout le monde en parle, dimanche soir, n’a laissé personne indifférent.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson revenir sur ce phénomène, lundi, au micro de Patrick Lagacé.