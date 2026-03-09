À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, lundi, Patrick Lagacé fait le point sur les derniers développements du conflit au Moyen-Orient.
En Iran, la population est divisée après la nomination du nouveau Guide suprême, Mojtaba Khamenei, le fils de l’ayatollah Khamenei, tué par des attaques israélo-américaines au début du conflit.
Le prix du baril de pétrole poursuit son augmentation à 117 dollars, alors que le détroit d’Ormuz reste bloqué.
Les attaques par Israël sur le Liban se poursuivent, notamment sur des infrastructures du Hezbollah à Beyrouth où 400 personnes ont déjà perdu la vie.
Autres sujets abordés
- Des élections fédérales déclenchées dans trois comtés, dont Terrebonne;
- La Ville de Laval doit un million pour rembourser les impôts de son ancien maire: «J'espère que François-Philippe Champagne va le retrouver, le gros bon sens, ce matin»;
- Les logements neufs sont-ils de moins bonne qualité qu’avant?
- Élèves traumatisés: des pratiques en cours de psychologie dénoncées à l’Université du Québec à Rimouski.