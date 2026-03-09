À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, lundi, Patrick Lagacé fait le point sur les derniers développements du conflit au Moyen-Orient.

En Iran, la population est divisée après la nomination du nouveau Guide suprême, Mojtaba Khamenei, le fils de l’ayatollah Khamenei, tué par des attaques israélo-américaines au début du conflit.

Le prix du baril de pétrole poursuit son augmentation à 117 dollars, alors que le détroit d’Ormuz reste bloqué.

Les attaques par Israël sur le Liban se poursuivent, notamment sur des infrastructures du Hezbollah à Beyrouth où 400 personnes ont déjà perdu la vie.

Écoutez le journaliste Fabrice de Pierrebourg, qui se trouve présentement à Beyrouth au Liban, lundi, à l’émission Lagacé le matin.

