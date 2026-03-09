Dix-sept adolescents ont été blessés et un autre tué dans un accident d’autobus qui a eu lieu samedi matin sur la route de la Grande-Ligne Nord, à proximité de Sainte-Rose-de-Watford.

Les conditions routières difficiles pourraient être un facteur dans cet incident fatal.

C’est une des résidentes de la municipalité de moins de 800 habitants qui a sonné l’alerte et qui a aussi accueilli une partie des adolescents chez elle.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires, Bénédicte Lebel, faire le récit des événements, lundi, à l’émission de Patrick Lagacé.

