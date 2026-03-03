D'un appui aux États-Unis à un cessez-le-feu

Pourquoi le Canada a-t-il une position contradictoire par rapport à à la guerre en Iran?
Jour 1 du conflit: le gouvernement du Canada appuyait les frappes américaines.
Jour 2: la ministre des Affaires étrangères Anita Anand affirme qu'une voie diplomatique doit être trouvée au conflit.
Jour 3: le ministre de la Défense David McGuinty demande finalement un cessez-le-feu au Moyen-Orient.
Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas donner son point de vue sur la question au micro de Catherine Brisson, mardi matin.
«Je pense que [le changement de position a lieu à cause de] l'aile plus à gauche du Parti libéral [...] Et je pense que le gouvernement, ou peut être monsieur Carney, est sorti trop vite avec ce que certains vont dire, la bonne position. Et là ils sont en train de marcher sur la peinture.»