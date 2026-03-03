D'un appui aux États-Unis à un cessez-le-feu

Pourquoi le Canada a-t-il une position contradictoire par rapport à à la guerre en Iran?

Jour 1 du conflit: le gouvernement du Canada appuyait les frappes américaines.

Jour 2: la ministre des Affaires étrangères Anita Anand affirme qu'une voie diplomatique doit être trouvée au conflit.

Jour 3: le ministre de la Défense David McGuinty demande finalement un cessez-le-feu au Moyen-Orient.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas donner son point de vue sur la question au micro de Catherine Brisson, mardi matin.