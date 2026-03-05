 Aller au contenu
Justice et faits divers
Faits divers

Un ex-enquêteur de la SQ coupable d'avoir léché la botte d'une inconnue

Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Martin Bellavance, un ancien enquêteur de la Sûreté du Québec âgé de 53 ans, a plaidé coupable mercredi à Québec à une accusation d'action indécente pour des faits survenus lors de compétitions de cheerleading.

En janvier 2024, un témoin a surpris Bellavance sous les estrades, penché sous les bancs, en train de lécher le talon de la botte d'une spectatrice à son insu.

L'homme, qui n'avait aucun enfant participant à l'événement, est même retourné sur les lieux deux semaines plus tard pour récidiver avant d'être photographié par le même témoin vigilant.

 Il reviendra devant le tribunal en juin prochain. 

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, jeudi, à Lagacé le matin.

