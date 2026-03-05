Faits divers

Martin Bellavance, un ancien enquêteur de la Sûreté du Québec âgé de 53 ans, a plaidé coupable mercredi à Québec à une accusation d'action indécente pour des faits survenus lors de compétitions de cheerleading.

En janvier 2024, un témoin a surpris Bellavance sous les estrades, penché sous les bancs, en train de lécher le talon de la botte d'une spectatrice à son insu.

L'homme, qui n'avait aucun enfant participant à l'événement, est même retourné sur les lieux deux semaines plus tard pour récidiver avant d'être photographié par le même témoin vigilant.

Il reviendra devant le tribunal en juin prochain.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, jeudi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés