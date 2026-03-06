Crainte de surveillance

L'arrivée imminente de «Patty» dans les succursales Burger King fait jaser.

L'outil d'intelligence artificielle développé par OpenAI, qui sera intégré directement aux casques d’écoute des employés, analysera les interactions avec les clients en temps réel pour suggérer des formules de politesse ou des ventes incitatives, tout en rappelant les tâches opérationnelles à effectuer, comme le nettoyage des toilettes.

