 Aller au contenu
Politique internationale
Frappes israéliennes

Liban: «Cette population a été chassée de chez elle et n'a nulle part où aller»

par 98.5

0:00
21:24

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 mars 2026 06:27

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Liban: «Cette population a été chassée de chez elle et n'a nulle part où aller»
Des bombardements israéliens ont eu lieu dans la banlieue sud de Beyrouth. / (AP Photo/Hussein Malla)

La situation humanitaire s'empire au Liban où une vague de frappes israéliennes dans la banlieue sud de Beyrouth a forcé des centaines de milliers de personnes à fuir vers le centre-ville ou les plages, souvent sans aucune ressource.

Selon la journaliste indépendante Clotilde Bigot, basée au Liban, la stratégie israélienne semble viser une politique de «terre brûlée» pour créer une zone tampon au sud du pays. 

Écoutez Clotilde Bigot, en direct de Beyrouth, faire le point dans la revue de presse de Catherine Brisson jeudi.

«C'est pour ça qu'on parle d'un drame humanitaire [...] Je pense qu'on va parler de plus d'un million de déplacés [...] Hier soir, après cet avis d'évacuation de la banlieue sud, où plus de 300 000 personnes vivent, les gens sont restés dans la rue, ils sont restés sur les places à côté de la mer, dans des parcs [...] Toute cette population a été chassée de chez elle et n'a nulle part où aller...»

Clotilde Bigot

Autres sujets abordés

  • Guerre en Iran;
  • Soutien militaire canadien;
  • Départ de Kristi Noem;
  • Coût de la guerre pour les Américains;
  • Affaire Epstein;
  • Décès de Jacques Michel;
  • IA et tragédie;
  • Surveillance et intelligence artificielle chez Burger King;
  • Vins américains à la SAQ.

Vous aimerez aussi

Tourisme à New York: le nombre de Canadiens en chute libre
Lagacé le matin
Tourisme à New York: le nombre de Canadiens en chute libre
0:00
8:33
Donald Trump éjecte Kristi Noem
Le Québec maintenant
Donald Trump éjecte Kristi Noem
0:00
7:48

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Le lexique de Gatineau, dinde noire et appellation contrôlée
Rattrapage
L'actualité d'antan et d'aujourd'hui: pareil?
Le lexique de Gatineau, dinde noire et appellation contrôlée
Dans quelle région se trouve la meilleure poutine du Québec?
Rattrapage
Retour des beaux jours
Dans quelle région se trouve la meilleure poutine du Québec?
«C'est la combinaison parfaite de la détermination humaine et de l'ingénierie»
Rattrapage
Paralympiques de Milano Cortina
«C'est la combinaison parfaite de la détermination humaine et de l'ingénierie»
Changement d'heure: pourquoi le gouvernement ignore-t-il 91% de la population?
Rattrapage
Pour l’heure d’été à l’année
Changement d'heure: pourquoi le gouvernement ignore-t-il 91% de la population?
«Jusqu'à quand Bernard Drainville va-t-il résister à cet appel au ralliement?»
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
«Jusqu'à quand Bernard Drainville va-t-il résister à cet appel au ralliement?»
Patrik Laine, comme «sortir la baignoire en fonte de la maison»
Rattrapage
Le Finlandais au coeur des rumeurs d'échange
Patrik Laine, comme «sortir la baignoire en fonte de la maison»
France Inter: un an après le tollé, David Castello-Lopes s’excuse
Rattrapage
Il avait insulté le Québec
France Inter: un an après le tollé, David Castello-Lopes s’excuse
Le nouveau visage d'Harry Styles: un virage électro-house qui divise
Rattrapage
Quatrième album
Le nouveau visage d'Harry Styles: un virage électro-house qui divise
Tourisme à New York: le nombre de Canadiens en chute libre
Rattrapage
La «Grosse pomme» tente de se réinventer
Tourisme à New York: le nombre de Canadiens en chute libre
«Beaucoup se demandent si c'est les Israéliens ou les Américains qui commandent»
Rattrapage
Guerre au Proche et Moyen-Orient
«Beaucoup se demandent si c'est les Israéliens ou les Américains qui commandent»
Budget du Québec: Eric Girard promet un exercice «responsable»
Rattrapage
Dépôt prévu le 18 mars
Budget du Québec: Eric Girard promet un exercice «responsable»
Directeur parlementaire du budget: «On a besoin d'un chien de garde»
Rattrapage
Budget le plus dépensier de l'histoire du Canada
Directeur parlementaire du budget: «On a besoin d'un chien de garde»
«Le Canada n'est pas prêt à une guerre de haute intensité» -Justin Massie
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
«Le Canada n'est pas prêt à une guerre de haute intensité» -Justin Massie
Mort de Lysane Gendron: «On attend toujours le pire finalement pour intervenir»
Rattrapage
Un décès «évitable», selon la coroner
Mort de Lysane Gendron: «On attend toujours le pire finalement pour intervenir»
«Récompenses» de la carte de crédit: vous n'êtes probablement pas gagnant
Rattrapage
Dépenser 18% de plus pour des points?
«Récompenses» de la carte de crédit: vous n'êtes probablement pas gagnant