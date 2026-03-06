La situation humanitaire s'empire au Liban où une vague de frappes israéliennes dans la banlieue sud de Beyrouth a forcé des centaines de milliers de personnes à fuir vers le centre-ville ou les plages, souvent sans aucune ressource.

Selon la journaliste indépendante Clotilde Bigot, basée au Liban, la stratégie israélienne semble viser une politique de «terre brûlée» pour créer une zone tampon au sud du pays.

Écoutez Clotilde Bigot, en direct de Beyrouth, faire le point dans la revue de presse de Catherine Brisson jeudi.