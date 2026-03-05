 Aller au contenu
Politique internationale
Marché du pétrole

Tensions au Moyen-Orient: le prix du diesel dépasse 2$ le litre

par 98.5

0:00
7:33

Entendu dans

La commission

le 5 mars 2026 14:53

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Tensions au Moyen-Orient: le prix du diesel dépasse 2$ le litre
Le prix de l'essence et du diesel continue de grimper. / La Presse Canadienne

Après que le prix du baril de pétrole a rapidement grimpé ces derniers jours en raison des tensions au Moyen-Orient, c'est au tour du diesel de voir son prix exploser, franchissant la barre des 2 $ le litre.

Comment les tensions dans les pays exportateurs de pétrole affectent-elles aussi drastiquement le prix à la pompe?

Écoutez Carol Montreuil, porte-parole de l’Association canadienne des carburants, discuter la hausse de prix lors de son passage à La commission.

Selon Carol Montreuil, il est important de rappeler que le pétrole, comme tout autre marché, repose sur le principe de l'offre et de la demande.

«Le diesel, le kérosène et le mazout, ce sont des produits critiques. Sans minimiser l'importance de l'essence pour les consommateurs, il reste que toute la famille des produits de diesel touche les commerces. Les gens ont tellement peur d'en manquer pour opérer qu'ils en achètent plus que nécessaire. C'est ce qui amène le prix du diesel à des niveaux comme on l'a vu aujourd'hui.»

Carol Montreuil

Vous aimerez aussi

«Les États-Unis ont connu des gros échecs militaires, surtout au Moyen-Orient»
La commission
«Les États-Unis ont connu des gros échecs militaires, surtout au Moyen-Orient»
0:00
11:08
Bombes au Liban: Beyrouth craint une dévastation similaire à Gaza
La commission
Bombes au Liban: Beyrouth craint une dévastation similaire à Gaza
0:00
6:44

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Luc Ferrandez quitte pour des vacances bien méritées!
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
Luc Ferrandez quitte pour des vacances bien méritées!
Nicolas Duvernois appelle à une «deuxième Révolution tranquille»
Rattrapage
Départs massifs à l'Assemblée nationale
Nicolas Duvernois appelle à une «deuxième Révolution tranquille»
Pourquoi les orthèses plantaires coûtent si cher?
Rattrapage
La commission
Pourquoi les orthèses plantaires coûtent si cher?
«Veux-tu me dire ce que Mark Zuckerberg fait avec cinq résidences?»
Rattrapage
Les nouvelles en rafale
«Veux-tu me dire ce que Mark Zuckerberg fait avec cinq résidences?»
Bryan Fuentes Gramajo: le fugitif le plus recherché au Canada arrêté à Montréal
Rattrapage
Recherché pour meurtre
Bryan Fuentes Gramajo: le fugitif le plus recherché au Canada arrêté à Montréal
«Les États-Unis ont connu des gros échecs militaires, surtout au Moyen-Orient»
Rattrapage
Conflit américano-israélo-iranien
«Les États-Unis ont connu des gros échecs militaires, surtout au Moyen-Orient»
«Les finances du Québec sont en ordre», assure le ministre Eric Girard
Rattrapage
Malgré un déficit record
«Les finances du Québec sont en ordre», assure le ministre Eric Girard
Le biscuit chinois d'Eric Girard
Rattrapage
Bonne ou mauvaise fortune?
Le biscuit chinois d'Eric Girard
Prix de l'essence, taxis en difficulté et l'affaire du Cardinal Ouellet
Rattrapage
Les nouvelles en rafale
Prix de l'essence, taxis en difficulté et l'affaire du Cardinal Ouellet
Implication du Canada: «Dans l'état actuel des choses, j'y crois absolument pas»
Rattrapage
Interventions militaires au Moyen-Orient
Implication du Canada: «Dans l'état actuel des choses, j'y crois absolument pas»
«Si la crise continue, on pourrait voir un impact sur les prix à l'épicerie»
Rattrapage
Conflit américano-israélo-iranien
«Si la crise continue, on pourrait voir un impact sur les prix à l'épicerie»
Bombes au Liban: Beyrouth craint une dévastation similaire à Gaza
Rattrapage
L'inquiétante ouverture du gouvernement Carney
Bombes au Liban: Beyrouth craint une dévastation similaire à Gaza
Deux navires québécois sont bloqués au Moyen-Orient
Rattrapage
Sécurité maritime
Deux navires québécois sont bloqués au Moyen-Orient
Le premier ministre espagnol tient tête à Trump: un acte de bravoure salué
Rattrapage
Bonne nouvelles de la journée
Le premier ministre espagnol tient tête à Trump: un acte de bravoure salué