Marché du pétrole

Après que le prix du baril de pétrole a rapidement grimpé ces derniers jours en raison des tensions au Moyen-Orient, c'est au tour du diesel de voir son prix exploser, franchissant la barre des 2 $ le litre.

Comment les tensions dans les pays exportateurs de pétrole affectent-elles aussi drastiquement le prix à la pompe?

Écoutez Carol Montreuil, porte-parole de l’Association canadienne des carburants, discuter la hausse de prix lors de son passage à La commission.

Selon Carol Montreuil, il est important de rappeler que le pétrole, comme tout autre marché, repose sur le principe de l'offre et de la demande.