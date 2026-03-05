Marché du pétrole

Après que le prix du baril de pétrole a rapidement grimpé ces derniers jours en raison des tensions au Moyen-Orient, c'est au tour du diesel de voir son prix exploser, franchissant la barre des 2 $ le litre.
Comment les tensions dans les pays exportateurs de pétrole affectent-elles aussi drastiquement le prix à la pompe?
Écoutez Carol Montreuil, porte-parole de l’Association canadienne des carburants, discuter la hausse de prix lors de son passage à La commission.
Selon Carol Montreuil, il est important de rappeler que le pétrole, comme tout autre marché, repose sur le principe de l'offre et de la demande.
«Le diesel, le kérosène et le mazout, ce sont des produits critiques. Sans minimiser l'importance de l'essence pour les consommateurs, il reste que toute la famille des produits de diesel touche les commerces. Les gens ont tellement peur d'en manquer pour opérer qu'ils en achètent plus que nécessaire. C'est ce qui amène le prix du diesel à des niveaux comme on l'a vu aujourd'hui.»