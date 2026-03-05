 Aller au contenu
Société
Guerre technologique

Bavures de l'IA: quand l'armée américaine bombarde une école par erreur

par 98.5

0:00
7:23

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 mars 2026 09:24

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le chroniqueur Luc Ferrandez dresse un constat alarmant sur l'utilisation de l'intelligence artificielle par l'armée américaine. 

Malgré le refus initial de l'entreprise Anthropic de laisser utiliser son système pour identifier des cibles, l'armée a eu recours à l'IA avec des conséquences tragiques : une école de jeunes filles a été ciblée par erreur, illustrant les limites d'un système qui «apprend» encore.

Par ailleurs, Ferrandez critique la stratégie d'achat de l'armée canadienne. Sous la direction de Jennie Carignan, le Canada privilégie les avions F-35 américains au détriment du Gripen, invoquant une difficulté d'intégration technologique. Luc Ferrandez y voit une occasion manquée de bâtir une industrie militaire canadienne forte et dénonce un budget de défense qui représente cinq fois les transferts fédéraux en santé.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez au micro de Catherine Brisson jeudi. 

«À chaque fois que vous avez une file d'attente à l'urgence... dites-vous que vous êtes en train de financer un F-35.»

Luc Ferrandez

