Guerre technologique

Le chroniqueur Luc Ferrandez dresse un constat alarmant sur l'utilisation de l'intelligence artificielle par l'armée américaine.

Malgré le refus initial de l'entreprise Anthropic de laisser utiliser son système pour identifier des cibles, l'armée a eu recours à l'IA avec des conséquences tragiques : une école de jeunes filles a été ciblée par erreur, illustrant les limites d'un système qui «apprend» encore.

Par ailleurs, Ferrandez critique la stratégie d'achat de l'armée canadienne. Sous la direction de Jennie Carignan, le Canada privilégie les avions F-35 américains au détriment du Gripen, invoquant une difficulté d'intégration technologique. Luc Ferrandez y voit une occasion manquée de bâtir une industrie militaire canadienne forte et dénonce un budget de défense qui représente cinq fois les transferts fédéraux en santé.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez au micro de Catherine Brisson jeudi.