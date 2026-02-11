Jeux de Milan

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive avec l'animateur Jean-François Baril à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Une quatrième médaille pour le Canada;
- Une Québécoise offre une médaille d'or à la France;
- Juraj Slafkovsky est en feu à son premier match pour la Slovaquie;
- Les enjeux pour Nick Suzuki dans l’équipe canadienne;
- Les blessures chez les Blue Jays de Toronto;
- L’arrivée de Marcelo Florès en équipe canadienne de soccer;
- Le nouveau stade du Fire de Chicago coûte 750 millions $