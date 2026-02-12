Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Louis Jean à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
Jeux de Milan:
- Une médaille d'argent pour Mikaël Kingsbury en ski acrobatique;
- Encore l'argent pour Éliot Grondin en snowboard cross;
- Une deuxième médaille pour Courtney Sarault en courte piste;
- Hockey masculin: le Canada l'emporte 5-0 contre la Tchéquie;
- Hockey féminin: les Canadiennes terminent le tournoi préliminaire sur une bonne note;
- Le programme de vendredi aux Jeux de Milan;
Les autres sujets discutés
- Soccer Canada cherche une ville pour installer son centre d'entraînement: des chances pour Montréal?
- Un ancien des Blue Jays se trouve du travail;
- José Berrios présente ses excuses aux partisans des Blue Jays;
- Félix Auger-Aliassime poursuit sur sa belle séquence à Rotterdam;
- Des victoires pour Denis Shapovalov et Victoria Mboko.