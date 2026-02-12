 Aller au contenu
Jeux de Milan
Jeux de Milan

Trois autres médailles pour le Canada

par 98.5 Sports

0:00
8:41

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 12 février 2026 21:47

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Louis Jean
Louis Jean
Trois autres médailles pour le Canada
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Louis Jean à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

Jeux de Milan:

  • Une médaille d'argent pour Mikaël Kingsbury en ski acrobatique;
  • Encore l'argent pour Éliot Grondin en snowboard cross;
  • Une deuxième médaille pour Courtney Sarault en courte piste;
  • Hockey masculin: le Canada l'emporte 5-0 contre la Tchéquie;
  • Hockey féminin: les Canadiennes terminent le tournoi préliminaire sur une bonne note;
  • Le programme de vendredi aux Jeux de Milan;

Les autres sujets discutés

  • Soccer Canada cherche une ville pour installer son centre d'entraînement: des chances pour Montréal?
  • Un ancien des Blue Jays se trouve du travail;
  • José Berrios présente ses excuses aux partisans des Blue Jays;
  • Félix Auger-Aliassime poursuit sur sa belle séquence à Rotterdam;
  • Des victoires pour Denis Shapovalov et Victoria Mboko.

Vous aimerez aussi

«C'est la première fois qu'on donne la médaille avec un bris d'égalité» -Gagnon
Les amateurs de sports
«C'est la première fois qu'on donne la médaille avec un bris d'égalité» -Gagnon
0:00
9:29
«Elle a une visibilité inégalée en ce moment» -Hugues Léger
Les amateurs de sports
«Elle a une visibilité inégalée en ce moment» -Hugues Léger
0:00
8:50

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
Une quatrième médaille pour le Canada
Rattrapage
Jeux de Milan
Une quatrième médaille pour le Canada
Ne pas être aux jeux: «Ça m'a fait un petit pincement au coeur» -Charles Hamelin
Rattrapage
Il en a vaincu cinq
Ne pas être aux jeux: «Ça m'a fait un petit pincement au coeur» -Charles Hamelin
Jeux de Milan: le Canada ajoute une troisième médaille à sa récolte
Rattrapage
Filosa en rafale
Jeux de Milan: le Canada ajoute une troisième médaille à sa récolte
«Je suis très inquiète de la blessure de Marie-Philip Poulin, elle a une importance capitale pour l'équipe»
Rattrapage
Jeux de Milan
«Je suis très inquiète de la blessure de Marie-Philip Poulin, elle a une importance capitale pour l'équipe»
Jeux de Milan: une deuxième médaille pour le Canada
Rattrapage
Filosa en rafale
Jeux de Milan: une deuxième médaille pour le Canada
Bennedict Mathurin quitte les Pacers: du mouvement dans la NBA
Rattrapage
Basketball
Bennedict Mathurin quitte les Pacers: du mouvement dans la NBA
Expansion dans la LNH: Québec au sommet des préférences des joueurs
Rattrapage
Filosa en rafale
Expansion dans la LNH: Québec au sommet des préférences des joueurs
La perception des Canadiens vue de l'extérieur du marché francophone
Rattrapage
Journalistes de l'étranger et du marché anglophone
La perception des Canadiens vue de l'extérieur du marché francophone
«C'est une victoire de caractère» -Martin St-Louis
Rattrapage
Victoire de 4 à 2
«C'est une victoire de caractère» -Martin St-Louis
«Il faut rendre crédit aux Canadiens pour la façon dont ils ont joué»
Rattrapage
Après-match Canadiens-Sabres
«Il faut rendre crédit aux Canadiens pour la façon dont ils ont joué»
Le bateau des Maple Leafs prend sérieusement l'eau
Rattrapage
À huit points d'une place en séries
Le bateau des Maple Leafs prend sérieusement l'eau
Carson Soucy passe des Rangers aux Islanders de New York
Rattrapage
Filosa en rafale
Carson Soucy passe des Rangers aux Islanders de New York
Les Canadiens intéressés par Nazem Kadri et Blake Coleman?
Rattrapage
Rumeurs
Les Canadiens intéressés par Nazem Kadri et Blake Coleman?
Kirby Dach de retour, mais au sein de quel trio?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Kirby Dach de retour, mais au sein de quel trio?