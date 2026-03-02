Mark Carney appuie l’opération militaire

Le premier ministre Mark Carney a déclaré, en fin de semaine, que le Canada appuyait l’opération militaire américaine en Iran pour empêcher le pays de se doter d’une force nucléaire.

Par communiqué, il a précisé que la république islamique d’Iran est la principale source d’instabilité et de terreur au Moyen-Orient.

Cette réaction diffère de celles de nombreux pays européens.

Écoutez Dimitri Soudas, chroniqueur sur la politique fédérale, discuter de ce conflit au micro de Catherine Brisson, lundi.

