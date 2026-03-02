Nouveaux partenariats commerciaux

 Aller au contenu
Accord avec l’Inde sur l’uranium: «Il y a un message à Washington dans tout ça»

le 2 mars 2026 17:51

Philippe Cantin
Accord avec l’Inde sur l’uranium: «Il y a un message à Washington dans tout ça»
En voyage en Inde, le premier ministre canadien Mark Carney a conclu plusieurs accords avec New Delhi. / Adrian Wyld / La Presse Canadienne

Lors de son voyage en Inde, le premier ministre canadien Mark Carney a conclu plusieurs accords avec New Delhi, en lien avec les terres rares et l’uranium.

C'est une entente qui s’inscrit dans la continuité de la stratégie fédérale de diversification des partenariats commerciaux du Canada pour ne plus dépendre des États-Unis.

Le premier ministre indien a aussi été invité à se rendre au Canada pour une future visite diplomatique.

Écoutez le chroniqueur spécialiste de la politique fédérale Dimitri Soudas, revenir sur cette entente importante, lundi, au micro de Philippe Cantin.

