Nouveaux partenariats commerciaux

Lors de son voyage en Inde, le premier ministre canadien Mark Carney a conclu plusieurs accords avec New Delhi, en lien avec les terres rares et l’uranium.

C'est une entente qui s’inscrit dans la continuité de la stratégie fédérale de diversification des partenariats commerciaux du Canada pour ne plus dépendre des États-Unis.

Le premier ministre indien a aussi été invité à se rendre au Canada pour une future visite diplomatique.

