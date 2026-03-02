Mois de mars chargé

Le mois de mars sera chargé pour les Canadiens de Montréal qui disputeront 15 matchs en 31 jours.

Le tout débute avec un périple dans l’Ouest. Le Tricolore affrontera mardi les Sharks de San José avant de se déplacer à Anaheim vendredi pour faire face aux Ducks et à Los Angeles samedi contre les Kings.

C’est également la date limite des transactions ce vendredi, à 15h. Est-ce que le CH va bouger?

Écoutez Jean-Michel Bourque parler des prochains affrontements des Canadiens de Montréal au micro de Catherine Brisson, lundi.

