Des répercussions sur la santé

La Colombie-Britannique changera d’heure pour la dernière fois de son histoire en fin de semaine.

À la suite d’une consultation qui s’est tenue à travers la province, le gouvernement a pris la décision d’abolir le changement d’heure.

Au Québec, la population est favorable à l’abolition du changement, mais des problèmes liés à la synchronisation avec certains États américains et l’harmonisation avec les autres provinces canadiennes compliquent le tout.

Écoutez Martin Carli, vulgarisateur scientifique et animateur de l’émission Génial!, décortiquer le tout, mardi, au micro de Catherine Brisson.

Il explique que les changements d’heure peuvent avoir des conséquences sur la santé des citoyens, en plus de compliquer la vie des jeunes parents.