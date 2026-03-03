Une tendance qui ne date pas d'hier

Le fromage cottage, aimez-vous ça? Si on peut en croire les réseaux sociaux, particulièrement Tik Tok, l'aliment est particulièrement en vogue.

La tendance ne date pas d'hier, rapporte le professeur en agroalimentaire Sylvain Charlesbois, soulignant qu'elle existe depuis 2023.

Alors que les produits populaires sont habituellement éphémères, ce cas-ci semble exceptionnel puisqu'on parle d'une popularité de plusieurs années.

Écoutez Sylvain Charlebois, professeur à l’Université Dalhousie et directeur du Laboratoire de science analytique en agroalimentaire analyser le sujet, mardi matin, au micro de Catherine Brisson.