Le tour des régions

Après le tramway de Gatineau, un autre projet de transport menacé

par 98.5

0:00
4:27

Entendu dans

Signé Lévesque

le 1 mars 2026 08:56

Avec

Martin-Thomas Côté
Martin-Thomas Côté
Philippe Villeneuve
Philippe Villeneuve

et autres

Denis Lévesque / Cogeco Média

Après que le gouvernement du Québec a retiré son financement pour le projet de tramway à Gatineau, d’autres investissements ont été retirés pour un projet de voie réservée aux autobus.

Sur place, la communauté est déçue de ce manque d’appui de la part du gouvernement de la CAQ.

Écoutez l’animateur du 104,7 Outaouais, Philippe Villeneuve, et Martin-Thomas Côté, pour le 95,7 KYK, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Autre sujet abordé

  • Retour sur la campagne pour l’élection partielle dans Chicoutimi.

