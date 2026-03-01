Le tour des régions

Après que le gouvernement du Québec a retiré son financement pour le projet de tramway à Gatineau, d’autres investissements ont été retirés pour un projet de voie réservée aux autobus.

Sur place, la communauté est déçue de ce manque d’appui de la part du gouvernement de la CAQ.

