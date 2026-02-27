Défaite de 4 à 3 en prolongation

Jean-Gabriel Pageau a tranché en prolongation et les Islanders de New York sont revenus de l’arrière deux fois pour vaincre le Canadien 4 à 3, jeudi soir, au Centre Bell.

Pageau s’est amené seul en échappée et a déjoué Samuel Montembeault entre les jambières pour mettre un terme au match.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il s'agissait du premier match de la formation montréalaise au retour de la pause olympique.

La troupe de Martin St-Louis affrontera les Capitals de Washington, samedi à Montréal, avant d’entreprendre un voyage de trois rencontres en Californie.