 Aller au contenu
Hockey
Défaite de 4 à 3 en prolongation

Les Islanders sont revenus de l’arrière deux fois pour vaincre le Tricolore

par 98.5

0:00
4:43

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 février 2026 05:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Les Islanders sont revenus de l’arrière deux fois pour vaincre le Tricolore
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Jean-Gabriel Pageau a tranché en prolongation et les Islanders de New York sont revenus de l’arrière deux fois pour vaincre le Canadien 4 à 3, jeudi soir, au Centre Bell.

Pageau s’est amené seul en échappée et a déjoué Samuel Montembeault entre les jambières pour mettre un terme au match.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il s'agissait du premier match de la formation montréalaise au retour de la pause olympique.

La troupe de Martin St-Louis affrontera les Capitals de Washington, samedi à Montréal, avant d’entreprendre un voyage de trois rencontres en Californie.

Vous aimerez aussi

Canadiens: Martin McGuire analyse le sprint final vers les séries
La commission
Canadiens: Martin McGuire analyse le sprint final vers les séries
0:00
4:57
Que des éloges pour Matthew Schaefer
Le hockey des Canadiens
Que des éloges pour Matthew Schaefer
0:00
10:41

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Un climat d'intolérance et d'incivilité grandissant qui afflige la société
Rattrapage
Tour d’horizon de l’actualité
Un climat d'intolérance et d'incivilité grandissant qui afflige la société
Homicide involontaire: la couronne demande 8 ans de prison pour Ismail Karaoui
Rattrapage
Altercation au restaurant Orange Julep de Montréal
Homicide involontaire: la couronne demande 8 ans de prison pour Ismail Karaoui
Forte banalisation des violences sexuelles au Québec
Rattrapage
Campagne «On s’écoute»
Forte banalisation des violences sexuelles au Québec
Foresterie: Luc Ferrandez préfère le modèle fédéral au provincial
Rattrapage
500 millions de dollars pour l'industrie
Foresterie: Luc Ferrandez préfère le modèle fédéral au provincial
Des enfants en contact avec des soldats israéliens? «On ne veut pas»
Rattrapage
Conférences dans des écoles juives de Montréal
Des enfants en contact avec des soldats israéliens? «On ne veut pas»
Prochains matchs du CH: «Ça va donner le ton» -Martin McGuire
Rattrapage
Retour en action après la pause
Prochains matchs du CH: «Ça va donner le ton» -Martin McGuire
Apparence des hommes: qu’est-ce que le «looksmaxxing»?
Rattrapage
Culte de la beauté
Apparence des hommes: qu’est-ce que le «looksmaxxing»?
Iron Maiden en nomination pour la troisième fois au Rock'n'Roll Hall of Fame
Rattrapage
Place au vote
Iron Maiden en nomination pour la troisième fois au Rock'n'Roll Hall of Fame
Ancien zoo de St-Édouard: des animaux en pleine santé abattus pour être vendus
Rattrapage
Reportage de l’émission Enquête
Ancien zoo de St-Édouard: des animaux en pleine santé abattus pour être vendus
«Les régimes de pension sont en excellente santé financière» -Charles Émond
Rattrapage
La Caisse satisfait de son rendement en 2025
«Les régimes de pension sont en excellente santé financière» -Charles Émond
Signes religieux: 12 employées congédiées au CSS des Mille-Îles
Rattrapage
Renforcement de la loi sur la Laïcité
Signes religieux: 12 employées congédiées au CSS des Mille-Îles
Discours et voyage à l’international pour Pierre Poilievre
Rattrapage
Améliorer son image de chef de l’opposition
Discours et voyage à l’international pour Pierre Poilievre
PRIMEUR | Les contrôleurs routiers passent sous l'égide de la Sécurité publique
Rattrapage
Recentrer la mission de la SAAQ
PRIMEUR | Les contrôleurs routiers passent sous l'égide de la Sécurité publique
Primes aux médecins en GMF pour des patients qu'ils ne voient pas
Rattrapage
Aucun problème pour la ministre Sonia Bélanger
Primes aux médecins en GMF pour des patients qu'ils ne voient pas