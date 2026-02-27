Le marché noir des armes en pleine explosion

À la veille d'une manifestation d'envergure devant l'Assemblée nationale, Martin Bourget, président du groupe ACP Aventure, soutient que le projet de loi C-21 fait fausse route.

Selon lui, les statistiques démontrent que 99 % des crimes par arme à feu proviennent de sources criminelles et illégales, alors que la législation actuelle concentre ses efforts de répression sur le 1 % de propriétaires légitimes.

Il prévient que le bannissement de certains modèles esthétiques d'armes de chasse, sous prétexte qu'ils ressemblent à des armes d'assaut, fait paradoxalement exploser les prix sur le marché noir, encourageant ainsi la contrebande.

Écoutez Martin Bourget, président du groupe ACP (aventure chasse-pêche), donner son point de vue à ce sujet, vendredi à La commission.