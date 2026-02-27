Coût du panier d'épicerie en hausse

Auparavant un leader dans le domaine de l'agroalimentation, le Canada trône désormais en première place des pays du G7 en ce qui a trait au taux d'inflation alimentaire.
L'expert en agroalimentaire Sylvain Charlebois souligne un manque d'introspection de la part de l'industrie canadienne face à des enjeux qui datent, notamment les barrières interprovinciales qui freinent les entreprises dans leur développement.
Ce dernier aborde également la gestion de l'offre qui contribue, selon lui, à l'augmentation des prix à travers le pays.
Écoutez Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie, vendredi, à La commission.
«Les gens vont dire que c'est à cause des changements climatiques ou des abus des bannières. Ces éléments-là affectent d'autres pays du G7. Donc, il y a quelque chose de particulier qui se passe au Canada, et c'est là où je pense qu'on manque peut-être d'honnêteté. Il va falloir commencer à se regarder dans le miroir et s'avouer qu'il y a des problèmes de structure, des problèmes qu'on n'a pas réglés à long terme.»