Société
Coût du panier d'épicerie en hausse

Pourquoi le Canada est-il le champion du G7 en l'inflation alimentaire?

par 98.5

0:00
6:39

Entendu dans

La commission

le 27 février 2026 14:09

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Des problèmes structurels persistants depuis la crise financière de 2008 seraient parmi les causes de l'inflation alimentaire élevée au Canada, selon l'expert consulté à La commission. / (AP Photo/Erin Hooley)

Auparavant un leader dans le domaine de l'agroalimentation, le Canada trône désormais en première place des pays du G7 en ce qui a trait au taux d'inflation alimentaire.

L'expert en agroalimentaire Sylvain Charlebois souligne un manque d'introspection de la part de l'industrie canadienne face à des enjeux qui datent, notamment les barrières interprovinciales qui freinent les entreprises dans leur développement.

Ce dernier aborde également la gestion de l'offre qui contribue, selon lui, à l'augmentation des prix à travers le pays.

Écoutez Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie, vendredi, à La commission.

«Les gens vont dire que c'est à cause des changements climatiques ou des abus des bannières. Ces éléments-là affectent d'autres pays du G7. Donc, il y a quelque chose de particulier qui se passe au Canada, et c'est là où je pense qu'on manque peut-être d'honnêteté. Il va falloir commencer à se regarder dans le miroir et s'avouer qu'il y a des problèmes de structure, des problèmes qu'on n'a pas réglés à long terme.»

Sylvain Charlebois.

