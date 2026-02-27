Coût du panier d'épicerie en hausse

Auparavant un leader dans le domaine de l'agroalimentation, le Canada trône désormais en première place des pays du G7 en ce qui a trait au taux d'inflation alimentaire.

L'expert en agroalimentaire Sylvain Charlebois souligne un manque d'introspection de la part de l'industrie canadienne face à des enjeux qui datent, notamment les barrières interprovinciales qui freinent les entreprises dans leur développement.

Ce dernier aborde également la gestion de l'offre qui contribue, selon lui, à l'augmentation des prix à travers le pays.

Écoutez Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie, vendredi, à La commission.