Les nouvelles de la journées

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez naviguent entre actualité sociale et anecdotes culturelles, saluant d'abord la nouvelle mesure d'Instagram visant à alerter les parents en cas de signaux de détresse chez les jeunes.

Le ton change lorsque Luc Ferrandez fustige avec humour le manque de «classe» de la Maison-Blanche, qui a servi des burgers et des wraps à son équipe nationale de hockey.

Enfin, le duo célèbre l'arrivée imminente des poutines Ashton à Montréal, l'occasion d'un échange savoureux sur les ingrédients «secrets» et la fierté culinaire québécoise.

Écoutez les bonnes (et les moins bonnes) nouvelles des Commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi après-midi.