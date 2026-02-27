 Aller au contenu
Politique
«Nationalisme économique axé sur les PME»

Charles Milliard: le nouveau visage du PLQ veut séduire au-delà de Montréal

par 98.5

0:00
16:45

Entendu dans

La commission

le 27 février 2026 13:25

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Charles Milliard: le nouveau visage du PLQ veut séduire au-delà de Montréal
Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Deux semaines après son élection à la tête du Parti libéral du Québec (PLQ), Charles Milliard dresse un bilan de ses premiers pas à l'Assemblée nationale.

Il exprime aussi ses réserves quant aux hausses salariales demandées par les médecins spécialistes, exigeant d'abord une démonstration d'un meilleur accès pour les patients.

Sur le plan économique, il propose de réduire le fardeau fiscal des PME et de limiter les subventions aux entreprises étrangères, affirmant que le Québec doit générer davantage de richesse pour soutenir ses services publics.

Bien que les récents sondages soient encourageants, Milliard reconnaît qu'il doit accroître sa notoriété, particulièrement chez les francophones et en région.

Écoutez Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec depuis deux semaines, en discussion avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi. 

«Le Parti québécois a réussi à faire croire au monde que si on est contre certains éléments de [la loi] 96, on est contre le français... il y a du détricotage à faire.»

Charles Milliard

Vous aimerez aussi

Le débat sur l’indépendance prend toute la place à l’Assemblée nationale
Lagacé le matin
Le débat sur l’indépendance prend toute la place à l’Assemblée nationale
0:00
11:01
Hydro-Québec, déneigement et souveraineté
La commission
Hydro-Québec, déneigement et souveraineté
0:00
6:29

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Nostalgie à la mode: Pokémon célèbre ses 30 ans d'existence!
Rattrapage
Bonne nouvelle de la journée
Nostalgie à la mode: Pokémon célèbre ses 30 ans d'existence!
La nostalgie des milléniaux: un réconfort face à la modernité
Rattrapage
Quand les objets du passé séduisent à nouveau
La nostalgie des milléniaux: un réconfort face à la modernité
Tensions en Iran: Washington recommande à son personnel de quitter Israël
Rattrapage
Attaque imminente contre l'Iran?
Tensions en Iran: Washington recommande à son personnel de quitter Israël
Selon une nouvelle étude: le jeûne intermittent, moins efficace qu'on le croit?
Rattrapage
Perte de poids
Selon une nouvelle étude: le jeûne intermittent, moins efficace qu'on le croit?
Pourquoi le Canada est-il le champion du G7 en l'inflation alimentaire?
Rattrapage
Coût du panier d'épicerie en hausse
Pourquoi le Canada est-il le champion du G7 en l'inflation alimentaire?
Armes à feu: Martin Bourget dénonce une loi qui «cible le mauvais 1%»
Rattrapage
Le marché noir des armes en pleine explosion
Armes à feu: Martin Bourget dénonce une loi qui «cible le mauvais 1%»
OQLF: une seule plainte bouscule 45 ans d'histoire à une boulangerie
Rattrapage
Ciblée pour ses réseaux sociaux
OQLF: une seule plainte bouscule 45 ans d'histoire à une boulangerie
«L'immigration n'est pas la réponse au vieillissement» -Alex Boissonneault
Rattrapage
La capacité d'accueil du Québec dépassée?
«L'immigration n'est pas la réponse au vieillissement» -Alex Boissonneault
Cols bleus à Châteauguay: chèque en blanc ou gestion impossible?
Rattrapage
Le bras de fer s'intensifie
Cols bleus à Châteauguay: chèque en blanc ou gestion impossible?
Sécurité sur l'autoroute 50: des murets de béton toujours attendus
Rattrapage
Des mesures urgentes réclamées
Sécurité sur l'autoroute 50: des murets de béton toujours attendus
Un tiers des enfants québécois souffrent d’un trouble chronique
Rattrapage
Santé
Un tiers des enfants québécois souffrent d’un trouble chronique
Pourquoi ça coûte si cher les camps de jour?
Rattrapage
Les frais décomposés
Pourquoi ça coûte si cher les camps de jour?
Hillary Clinton contre-attaque et réclame le témoignage de Donald Trump
Rattrapage
Les nouvelles en rafale
Hillary Clinton contre-attaque et réclame le témoignage de Donald Trump
Instagram et prévention du suicide: une avancée majeure pour les jeunes
Rattrapage
Les nouvelles de la journées
Instagram et prévention du suicide: une avancée majeure pour les jeunes