«Nationalisme économique axé sur les PME»

Deux semaines après son élection à la tête du Parti libéral du Québec (PLQ), Charles Milliard dresse un bilan de ses premiers pas à l'Assemblée nationale.

Il exprime aussi ses réserves quant aux hausses salariales demandées par les médecins spécialistes, exigeant d'abord une démonstration d'un meilleur accès pour les patients.

Sur le plan économique, il propose de réduire le fardeau fiscal des PME et de limiter les subventions aux entreprises étrangères, affirmant que le Québec doit générer davantage de richesse pour soutenir ses services publics.

Bien que les récents sondages soient encourageants, Milliard reconnaît qu'il doit accroître sa notoriété, particulièrement chez les francophones et en région.

Écoutez Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec depuis deux semaines, en discussion avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi.