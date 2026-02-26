Des mesures urgentes réclamées

Surnommée «l'autoroute de la mort», la 50 fait de nouveau l'objet de vives critiques à la suite des révélations du Journal de Montréal.

Paul-André David, préfet de la MRC de Papineau, dénonce le manque de volonté politique et le report du doublement des voies au profit d'autres projets montréalais.

Entre radars mobiles insuffisants et absence de séparation physique, les élus locaux réclament des mesures d'urgence pour freiner le bilan tragique de cette route provinciale.

Écoutez Paul-André David, préfet de la MRC de Papineau, critiquer l'inaction du gouvernement, jeudi après-midi à La commission.