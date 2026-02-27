La capacité d'accueil du Québec dépassée?

Le député péquiste Alex Boissonneault défend les résultats d'un sondage commandé par sa formation, révélant que 52% des Québécois jugent le niveau d'immigration actuel suffisant.

Devant les critiques de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez sur le déclin démographique, il soutient que l'immigration massive ne règle pas la pénurie de main-d'œuvre ni le vieillissement de la population, citant l'exemple de l'Ontario.

Pour le PQ, la solution réside plutôt dans l'amélioration de la productivité et la souveraineté pour reprendre le contrôle des frontières.

Boissonneault insiste sur le fait que ses politiques sont basées sur des principes de capacité d'accueil et non sur les sondages.

Écoutez Alex Boissonneault, député du Parti québécois dans Arthabaska, expliquer le point de vue du PQ dans ce dossier, vendredi à La commission.