L’Institut de la statistique du Québec révèle dans un rapport que 34% des enfants de la province âgés de moins de deux ans et demi ont déjà eu un diagnostic de problème de santé chronique.

Dans la plupart des cas, ils souffrent d’asthme, d’eczéma et d’allergies.

Écoutez Dr Matthew Donlan, pédiatre à L’Hôpital de Montréal pour enfants, analyser ces données, jeudi, à l’émission La Commission.

Même s’il note un manque de ressources pédiatriques pour encadrer les patients au Québec, il explique que ces chiffres ne montrent pas une augmentation des diagnostics pour autant.