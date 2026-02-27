En raison de l’escalade des tensions avec l’Iran, les États-Unis ont recommandé à leur personnel non essentiel de quitter leur ambassade en Israël, un geste qui laisse présager la possibilité d’une attaque imminente contre l’Iran.

Une autre puissance mondiale, la Chine, aurait également demandé à son personnel se trouvant dans ce pays de quitter les lieux.

Est-ce que le président Trump mettra à exécution ses menaces contre l'Iran? «C'est bien possible », affirme le spécialiste du Moyen-Orient, Thomas Juneau.

Écoutez Thomas Juneau, professeur à l'Université d'Ottawa, commenter cette situation, vendredi, à La commission.