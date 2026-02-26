À partir du 14 mars, les centres commerciaux Royalmount et Quartier DIX30 prolongeront leurs heures d'ouverture le samedi jusqu'à 21h.

Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail, voit dans cette nouvelle loi une avancée majeure permettant aux détaillants de s'adapter à leur clientèle et à leur région.

Bien que la gestion de la main-d'œuvre reste un défi dans un contexte de pénurie, il plaide pour une plus grande confiance envers les commerçants.

Ce projet pilote d'un an marque un pas vers une déréglementation d'un secteur historiquement très contraint au Québec.

Écoutez Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail, expliquer le tout, jeudi à La commission.