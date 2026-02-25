 Aller au contenu
Rendement de 9,3 %

La Caisse n'atteint pas l'indice du portefeuille de référence

le 25 février 2026 18:02

La Caisse n'atteint pas l'indice du portefeuille de référence
La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), renommée simplement La Caisse, a obtenu un rendement annuel de 9,3 %, inférieur à son indice de référence de 10,9 %.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • La Caisse est un peu en dessous de son indice de référence en 2025;
  • Les placements boursiers et les infrastructures sont aussi sous les indices de référence, principalement à cause d’un sous-investissement dans le secteur aurifère et de faibles rendements en placements privés.
  • Malgré cela, l’actif total atteint 517 milliards de dollars, avec une croissance de 40 % sur cinq ans, et plus de 100 milliards investis au Québec.

