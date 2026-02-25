Rendement de 9,3 %

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), renommée simplement La Caisse, a obtenu un rendement annuel de 9,3 %, inférieur à son indice de référence de 10,9 %.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- La Caisse est un peu en dessous de son indice de référence en 2025;
- Les placements boursiers et les infrastructures sont aussi sous les indices de référence, principalement à cause d’un sous-investissement dans le secteur aurifère et de faibles rendements en placements privés.
- Malgré cela, l’actif total atteint 517 milliards de dollars, avec une croissance de 40 % sur cinq ans, et plus de 100 milliards investis au Québec.